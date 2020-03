Coronavirus, altri 13 morti in Piemonte

Sono 13 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid-19”, comunicati questa sera,domenica 15 marzo, dall’Unità di crisi.

Coronavirus, 13 nuovi decessi

Tredici nuovi decessi comunicati n serata dall’Unità di crisi. Si tratta di persone positive al Coronavirus. Sono quindi 9 uomini e 4 donne: cinque uomini e tre donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, due uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese. Tra questi, il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane, pluripatologico, 56 anni.

I ricoveri

Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive al virus. Il dato complessivo dei casi positivi non è al momento disponibile, perché in fase di aggiornamento.

I morti complessivamente sono 94

Complessivamente, il numero dei deceduti positivi al covid19 in Piemonte sale a 94, cosi suddivise per provincia di residenza: 47 ad Alessandria, 5 ad Asti, 5 a Biella, 5 a Cuneo, 7 a Novara, 19 a Torino, 5 a Vercelli e 1 nel Vco.