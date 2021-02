Covid-19, + 1189 positivi e + 1026 guariti rispetto a ieri

Oggi, giovedì 11 febbraio 2021, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.189 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 143 dopo test antigenico). Inoltre, dei 1.189 casi, 974 sono nuove segnalazioni di oggi e 215 sono aggiornamenti relativi alla giornata di ieri.

Covid-19, i nuovi casi

I casi di persone positive al Covid-19 in Piemonte sono 1.189. Il totale dei casi positivi diventa quindi 235.267 . I ricoverati in terapia intensiva sono 150 ( – 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.956 (- 47 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.067. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.679.609(+20.128rispetto a ieri), di cui 1.073.676risultati negativi.

I decessi sono 9.089

Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.089 deceduti risultati positivi al virus.

214.005 pazienti guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 214.005 (+1.026 rispetto a ieri).