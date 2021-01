Covid-19, altre 5433 persone vaccinate

Prosegue la campagna vaccinale in Piemonte, altre 5433 persone sono state infatti sottoposte a vaccino. Come riporta PrimaSettimo.it

Continua la campagna vaccinale in Piemonte. Nella sola giornata di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, le persone vaccinate in Piemonte sono state 5433.

I dati della campagna vaccinale

L’aggiornamento sull’andamento della campagna vaccinale, che ha preso il via lo scorso 27 dicembre anche in Piemonte, è stato reso noto, come di consueto, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Con la somministrazione di altre 5433 dosi di vaccino, dall’inizio della prima fase della campagna nella nostra Regione si è quindi proceduto all’inoculazione di 125.729 dosi, delle quali 1.578 come seconda, corrispondenti al 92,82% delle 135.460 finora disponibili per il Piemonte.

Sono state consegnate da Pfizer agli hub piemontesi altre 32.760 dosi, ovvero la quota restante della quarta fornitura assegnata alla nostra regione, per un totale questa settimana di 44.460 dosi.

Si tratta di 5.850 dosi in meno rispetto alla fornitura prevista originariamente. Il totale delle dosi consegnate al Piemonte diventa quindi oggi 168.220.