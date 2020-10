Covid-19, i positivi in Piemonte sono 1550 in più

Sono 29.708 i pazienti positivi al Covid-19 in Piemonte guariti e 953 sono in via di guarigione.

Covid-19, i guariti

Oggi, giovedì 22 ottobre 2020 l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.708 (+ 95 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3618 (+15) Alessandria, 1670 (+0) Asti, 933(+2) Biella, 2982 (+19) Cuneo, 2804 (+9) Novara, 15.019 (+46) Torino, 1422 (+4) Vercelli, 1050 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 953 sono “in via di guarigione”.

I decessi sono 4227

Undici i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della

Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo

successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4227 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 693 Alessandria,

258 Asti, 218 Biella, 404 Cuneo, 395 Novara, 1855 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-

Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La situazione dei contagi

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 49.668 (+ 1550 rispetto a

ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici.

Dei 1550 casi: 564 screening, 515 contatti di caso, 471 con indagine in corso. Ambito: 94

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 194 scolastico, 1262 popolazione generale. I casi importati sono

6 su 1550.

I ricoverati in terapia intensiva sono 79 (+5 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1226 (+115 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 13.475.

I tamponi diagnostici finora processati sono 906.964 (+ 11.565), di cui 487.794 risultati negativi.