Covid-19, i ricoverati nell’Asl To4 sono 419

Ricoverati positivi nell’Asl To4

Ad oggi, mercoledì 11 novembre 2020, sono 419 i pazienti positivi al Covid ricoverati nell’Asl To4. I posti disponibili sono 485.

Nello specifico i dati sono:

Ospedale Chivasso sono 76 i ricoverati tra Terapia intensiva, Terapia semi-intensiva, Media intensità di cure.

Ospedale Ciriè sono 76 i ricoverati tra Terapia intensiva, Terapia semi-intensiva, Media intensità di cure.

Ospedale Cuorgnè sono 76 le persone ricoverate in Media intensità di cure.

Ospedale Settimo Torinese sono 75 in Bassa intensità di cure.

Ospedale Lanzo sono 50 e le persone sono seguite in Media intensità di cure.

Ospedale Ivrea sono 50 tra Terapia intensiva, Terapia semi-intensiva e Media intensità di cure.