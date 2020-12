Covid, c’è il piano vaccini del Piemonte

Approvato il Piano delle Vaccinazioni del Piemonte. Come riporta PrimaTorino.it

La Regione Piemonte ha ufficializzato il piano dei vaccini anti-Covid che prenderà il via il 2 o il 3 gennaio 2021. Antonio Rinaudo, il curatore del piano vaccini anti Covid per il Piemonte, prevede che nella giornata del 27 dicembre in Piemonte verranno inoculate le prime 910 dosi. La fase iniziale del piano prevede che saranno vaccinate 195000 persone, 120000 operatori delle aziende sanitarie e 75000 ospiti e operatori delle RSA.

Acquistati i frigoriferi per i vaccini

Sono già stati acquistati i frigoriferi necessari alla conservazione del prodotto e soprattutto sono stati individuati i 28 ospedali hub. Il vaccino verrà quindi distribuito a tutti i punti di somministrazione del territorio.

Come avverranno i vaccini

” Tra la prima e la seconda vaccinazione devono intercorrere 23 giorni, speriamo di riuscire a chiudere tutto entro il mese di gennaio, primi giorni di febbraio. – dice Rinaudo – I due terzi di queste 195000 persone scelte per la prima fase hanno già manifestato la volontà di vaccinarsi. Direi che la risposta è stata estremamente positiva, in certe realtà si è arrivati a oltre l’ 80 per cento”.