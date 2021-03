Covid, in zona rossa scuole aperte da dopo Pasqua

Covid, in zona rossa scuole aperte fino in prima media da dopo Pasqua. Lo ha confermato pochi minuti fa il Premier Mario Draghi.

In zona rossa scuole aperte da dopo Pasqua

E’ di poco fa la notizia che da da poco Pasqua torneranno in classe i bambini. Più precisamente porte aperte agli asili nidi, scuola dell’infanzia, elementari e prima media aperte. Anche se la Regione o la Provincia si trovano in zona Rossa.

Stretta ancora su attività e bar

Nulla cambia invece per le attività. Fino a fine aprile, infatti, non è prevista la riapertura per bar e ristoranti. Così anche per cinema, teatri e palestre. Stop prolungato anche per gli spostamenti. Tutto ciò fino al 30 aprile, questa è la nuova scadenza del decreto.

Stato d’emergenza

Il 30 aprile, oltre al decreto, scade anche lo stato d’emergenza. Dunque, un mese importante quello che sta per cominciare per valutare il proroga dello stato d’emergenza e di conseguenza le nuove misure.

Piemonte ancora rosso

Il Piemonte rimane in zona rossa anche dopo Pasqua. E sarà così fino almeno a martedì 13 aprile. Come il Piemonte anche il Friuli, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Marche, Provincia di Trento e Veneto.