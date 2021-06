Covid, oggi nessun decesso

Oggi, mercoledì 23 giugno 2021, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 51 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico).

Covid, i casi positivi

I casi delle persone positive comunicate oggi sono 51. I restanti 2.496 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 200 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.317.938 (+ 14.242rispetto a ieri), di cui 1.738.402 risultati negativi.

I decessi sono 11.693

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale è quindi di 11.693 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

353.533 girato

I pazienti guariti sono complessivamente 353.712 (+179 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.901 Alessandria, 16.725 Asti, 11.018 Biella, 51.337 Cuneo, 27.201 Novara, 189.958 Torino, 13.143 Vercelli, 12.581 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.413 in fase di definizione.