Covid, stop a visite ed esami non urgenti

La sanità piemontese, colpita da un aumento esponenziale dei contagi, torna a chiudere gli ospedali per visite ed esami non urgenti.

Stop a visite ed esami non urgenti

Dopo un incontro via web con i direttori generali, il Dirmei, il Dipartimento di malattie infettivi, ha inviato una circolare in cui si comunica che è necessario procedere alla rimodulazione e conversione dei blocchi operatori e reparti di degenza chirurgici e ripensare le attività ambulatoriali.

Le prestazioni

Restano solo le attività contrassegnate con la U di Urgente (da eseguire entro 72 ore) e B di breve (entro 10 giorni al massimo).

Le attività procrastinabili, invece, quelle contrassegnate dalla lettera D (differibile da eseguire entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici) e P (programmata da eseguire entro 90/120 giorni) devono invece essere sospese. E così i ricoveri: Sì a quelli in regime di urgenza, gli oncologici e quelli con priorità alta, mentre lista d’attesa per gli altri.

La raccomandazione

Nel documento diffuso dal Dirmei in un documento che porta la firma di Sergio Livigni, oltre all’attenzione per i percorsi della nascite e per i pazienti nefropatici (con problemi ai reni), l’invito ai direttori a mantenere il più possibile a casa i pazienti con le cure a domicilio.