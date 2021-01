Covid19, altri 1208 nuovi positivi nel giorno dell’Epifania

Oggi, mercoledì 6 gennaio 2021 l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1208 nuovi casi di persone risultate positive al Covid19 (di cui 108 dopo test antigenico), pari al6,8% dei17.690 tamponi eseguiti, di cui 9355 antigenici. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatici sono480, pari al 39,7%.

Covid19, altri 1208 nuovi positivi

I casi sono così ripartiti: 312 screening, 602 contatti di caso, 294 con indagine in corso; per ambito: 115 RSA/Strutture socio-assistenziali, 76 scolastico, 1017 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 206.543, così suddivisi su base provinciale: 18.329 Alessandria, 10.568 Asti, 7173 Biella, 28.563 Cuneo, 16.130 Novara, 108.081 Torino, 7828 Vercelli, 7113 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1086 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1672 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2773 (-74rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.384. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.081.247 (+17.690 rispetto a ieri), di cui 936.161 risultati negativi.

I morti salgono a 8088

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8088 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1236 Alessandria, 514 Asti, 337 Biella, 928 Cuneo, 668 Novara, 3700 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ci sono 2478 guariti in più

I pazienti guariti sono complessivamente 178.106 (+2478 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 15.331 Alessandria, 8642 Asti, 6116Biella, 24.815 Cuneo, 13.981 Novara, 94.148 Torino, 6724 Vercelli, 6066 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 931 extraregione e 1352 in fase di definizione.