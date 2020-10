Covid19, Cirio: “Alcuni studenti in aula, altri a casa”

Covid19, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio chiude i centri commerciali il sabato e la domenica.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha programmata per le 18.30 di oggi, martedì 20 ottobre 2020, la conferenza stampa durante la quale illustrerà la nuova ordinanza da lui firmata per ridurre al minimo i contagi.

Tra le indiscrezioni che al momento sono trapelate dal Palazzo della Regione è quella che tocca il commercio: il presidente Cirio ha deciso di chiudere i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica ad accezione degli alimentari e farmacie.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE DI OGGI, MARTEDI’ 20 OTTOBRE

La scuola

Proprio in questo momento in Regione è in corso un incontro con il modo della scuola. L’ipotesi più probabile è che gli studenti delle scuole superiori, fino al 13 novembre, alternino le lezioni a distanza con quelle in presenza. Questa opzione non sarà applicata agli studenti del primo anno.

