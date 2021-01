Oggi, venerdì 15 gennaio 2021, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 871 nuovi casi di persone risultate positive al Covid19 (di cui 133 dopo test antigenico), pari al 4,8 % dei 18.046tamponi eseguiti, di cui 12.188 antigenici. Degli 871 nuovi casi gli asintomatici sono 329 , pari al 37,8%.

Covid19, i nuovi dati della Regione Piemonte

I casi sono così ripartiti: 146 screening, 460 contatti di caso, 265 con indagine in corso; per ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 68 scolastico, 768 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 215.237, così suddivisi su base provinciale: 19.135 Alessandria, 11.152 Asti, 7.480 Biella, 29.856 Cuneo, 16.850 Novara, 112.198 Torino, 8.165 Vercelli, 7.547 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1111 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1743 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2522 ( -53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.211.135 ( + 18.046 rispetto a ieri), di cui 968.783 risultati negativi.

I decessi

Sono 20 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8319 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.270 Alessandria, 537 Asti, 348 Biella, 953 Cuneo, 693 Novara, 3.786 Torino, 389 Vercelli, 266 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 192.129 (+ 803 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.671 Alessandria, 9.584 Asti,6.598Biella, 26.742 Cuneo, 14.987 Novara, 101.211 Torino, 7.211Vercelli, 6.553 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1007 extraregione e 1565 in fase di definizione.