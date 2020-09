Covid19, i sindacati dell’AslTo4 chiedono un incontro al nuovo Commissario

Covid19, i sindacati Nursind dell’AslTo4 (Chivasso, Ciriè e Ivrea) chiedono un incontro al nuovo Commissario Luigi Vercellino.

Covid19, i sindacati chiedono un incontro

Il sindacato Nursind chiede un incontro urgente al nuovo Commissario dell’AslTo4 Luigi Vercellino. Sono loro, infatti, a ricordare come già il 24 agosto scorso avevano chiesto al suo predecessore una riunione visto il ritorno dei ricoveri di pazienti Covid19 positivi nelle strutture locali e anche in vista della temuta nuova ondata di pandemia in concomitanza con il periodo autunnale/invernale.

I motivi dell’incontro

Il Nursind nella sua richiesta spiega che vuole affrontare diversi argomenti tra cui:

situazione assunzioni di personale;

lavori per creare percorsi Covid separati;

approvvigionamento dpi;

organizzazione dei servizi;

lista d’attesa.

Oltre a queste questioni, naturalmente, i sindacati vorranno discutere anche delle altre criticità.