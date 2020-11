Covid19, in ospedale a Chivasso sono ricoverati 84 positivi. I dati comunicati dalla direzione dell’Asl To4.

Covid19, in ospedale ricoverati 84 positivi

La direzione dell’Asl To4 comunica il numero di ricoverati per Covid19 negli Ospedali e presso l’Ospedale di Settimo Torinese.

All’Ospedale Chivasso (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) sono 84 mentre in quello di Ciriè (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) 110. All’Ospedale Lanzo (Media e bassa intensità di cure) 66, in quello di Ivrea (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) 66 e in quello di Cuorgnè (Media intensità di cure) 76. Infine, all’Ospedale Settimo Torinese (Bassa intensità di cure) sono 104.