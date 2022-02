Crolla la piattaforma montacarichi, grave un operaio

INDAGINI IN CORSO

Incidente sul lavoro all'interno di un cantiere di corso Maroncelli a Torino: operaio 26enne ferito dal crollo di una piattaforma montacarichi.

Incidente in cantiere

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nel primo pomeriggio in corso Maroncelli per soccorrere un operaio 26enne rimasto ferito dal crollo di una piattaforma montacarichi in un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo.

L'incidente sarebbe avvenuto a causa del cedimento di un ascensore a cremagliera fissato a un ponteggio allestito per i lavori di ristrutturazione su un edificio di 10 piani.

In ospedale in codice rosso

All'arrivo delle squadre l'uomo era già alle cure del soccorso sanitario ed è stato successivamente trasportato al Cto in codice rosso.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco utilizzando anche l'autoscala e tecniche Saf (speleo alpino fluviali) hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e delimitare l'area rimuovendo le parti pericolanti in quota. Il funzionario di servizio ha coordinato le operazioni. Sul posto oltre all'equipe sanitaria anche la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, e gli ispettori dello SPRESAL.