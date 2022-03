Crolla la scala interna di un palazzo di quattro piani: ferito un 13enne

a torino

Crolla una scala in un palazzo di quattro piani al quartiere Parella di Torino: ferito un ragazzino di 13 anni. Come riporta PrimaTorino.it

Crolla una scala interna di un palazzo di quattro piani: ferito un 13enne

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di martedì 16 marzo in via Domodossola 36, nel quartiere Parella per il crollo parziale della scala interna in un palazzo di quattro piani.

Sul posto è stato soccorso un ragazzo di 13 anni rimasto ferito lievemente mentre stava uscendo dallo stabile. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Maria Vittoria.

Edificio evacuato

L'intero edificio, composto da otto appartamenti, è stato evacuato: per due famiglie si è reso necessario l'utilizzo dell’autoscala. La rampa di scale crollata si trova tra il piano terra e il primo piano dell'edificio. Accertamenti in corso.