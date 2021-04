Da domani in zona gialla, ecco cosa si potrà fare

Da domani, lunedì 26 aprile, il Piemonte (tranne il cuneese) in zona gialla. Ecco cosa si potrà tornare a fare. Come riporta PrimaSettimo.it

Piemonte zona gialla

A partire da domani, lunedì 26 aprile 2021, il Piemonte (tranne la Provincia di Cuneo, che lo sarà dal 29) tornerà in zona gialla.

L’analisi

Il costante miglioramento della situazione in Piemonte si sta confermando ormai da alcune settimane. Con l’ultimo report approvato dal Ministero della Salute, l’indice Rt (che indica il tasso di contagiosità), è sceso a 0.66, mentre sta calando anche la pressione sulle strutture sanitarie, per quanto riguarda i ricoveri sia in terapia intensiva che ordinari.

Ecco cosa si potrà tornare a fare

Seguendo le indicazioni presentate dal Governo, queste saranno le norme in vigore nei diversi ambiti: