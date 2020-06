Da oggi partono “i treni del mare” dal Piemonte alla Liguria

Sono di nuovo attivi da oggi, sabato 6 giugno i “treni del mare”. Si tratta di otto treni in partenza da Torino per le località liguri. Dal 13 giugno poi i convogli aumenteranno ulteriormente.

Treni del mare il partenza

E’ partito questa mattina, sabato 6 giugno il primo “treno del mare” della stazione estiva 2020. E’ infatti partito dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 6.55 e arriverà al Albenga alle 10.05. Al pomeriggio sarà possibile rientrare in Piemonte con il treno dell 18.06 in partenza da Albenga. Da domani invece saranno attivati altri sei convogli che raggiungeranno la riviera ligure.

I treni aumenteranno dal 13 giugno

Da sabato 13 giugno per raggiungere la Liguria saranno introdotti altri due “treni per il mare”. Sempre, a partire dallo stesso fine settimana si potrà contare sulla circolazione dei treni sulla linea Cuneo-Ventimiglia. In questo caso si tratta di 4 treni del servizio ordinario e due che circoleranno nelle giornate di sabato e festivi.

La decisione

La decisione di introdurre i “treni del mare” è nata da un accordo tra Regione Piemonte e Trenitalia e nasce dalle necessità di spostamento tra le due regioni, rimaste isolate da marzo. Sono previsti flussi di passeggeri importanti, ma i treni hanno una capacità di accoglienza ridotta a causa delle restrizioni per il Covid-19. Per questo i due enti hanno lavorato per mettere in servizio un maggior numero di treni e attivare il servizio con una settimana di anticipo rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti.