Dal Piemonte alla Liguria per vedere i figli: multa da 533 euro

Dal Piemonte alla Liguria per vedere i figli: maxi multa dei carabinieri ai quali si era rivolto per denunciare la moglie che gli impediva di incontrare i ragazzi come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it.

Un padre di 47 anni della provincia di Novara, che oggi si è recato dai carabinieri di Imperia, per querelare la moglie, che non gli faceva vedere i figli, è stato multato con un verbale da 533 euro per aver violato il decreto Conte.

La giustificazione non è stata accettata

L’uomo, infatti, era giunto in auto dal Piemonte alla Liguria per vedere i figli, ma la donna, molto probabilmente a margine di una separazione, gli ha praticamente sbattuto la porta in faccia e lui si è così recato in caserma. Per i militari la trasferta ligure non era supportata da una giustificata motivazione, tanto più che conoscendo la situazione l’uomo avrebbe dovuto rivolgersi al comando dei carabinieri della propria residenza.

