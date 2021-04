Deputata Costanzo: “Le manifestazioni di #ioapro devono essere ascoltate”

La protesta IoApro dei ristoratori è ripartita oggi, mercoledì 7 aprile 2021. Jessica Costanzo, deputata torinese del Gruppo Misto invita ad ascoltare. IoApro, la protesta

Da una parte le norme volte al contenimento di una pandemia mondiale, dall’altra la difficoltà di molti imprenditori che si trovano a tenere chiuse le proprie attività. I ristoratori, in particolare, sono fra le categorie che maggiormente hanno fatto sentire la propria voce e il proprio disagio nell’ultimo anno. Alcuni di loro, non tutti, hanno deciso di unirsi nel gruppo “IoApro” in aperto dissenso contro le restrizioni governative, intenzionati a rialzare la serranda da oggi, 7 aprile 2021.

A gennaio la prima mobilitazione nazionale La protesta ha preso forma a Pesaro, a gennaio 2021, ed è rimbalzata in fretta in ogni parte d’Italia: ad amplificarla anche Twitter con hashtag#Ioapro1501. Il 15 gennaio 2021 moltissimi ristoratori e baristi hanno tenuto aperti i loro locali violando intenzionalmente le restrizioni Covid e mettendo in conto anche una multa: una ribellione consapevole quindi, che parte dal presupposto in base al quale le restrizioni del Dpcm sono “illegittime”. Una ribellione nazionale che avevano definito “gentile”. Il commento della deputata Jessica Costanzo

Jessica Costanzo, deputata torinese del Gruppo Misto:

“Le manifestazioni di #ioapro devono essere ascoltate. Mai giustificare le violenze, gli scontri e gli atti intimidatori. Ma io credo che i primi a prendere le distanze dai fatti di Piazza Montecitorio siano proprio il 99,9% degli ambulanti, dei commercianti e dei ristoratori.

Il loro grido di dolore, di disperazione, per troppo tempo inascoltato dai palazzi, non può essere relegato alla voce ‘tafferugli e violenze’ di qualche centinaio di facinorosi. Così forse qualcuno potrà lavarsi la coscienza, ma la realtà è ben diversa.

Il loro grido va ascoltato a prescindere dall’esito della manifestazione di oggi, perché è un grido di intere categorie, di migliaia di persone che hanno figli a carico e bollette da pagare. Intere categorie che non sanno più come andare avanti, che sono costrette a fermarsi quando magari lavorerebbero all’aperto, che dovrebbero sopravvivere con dei ristori che nella migliore delle ipotesi coprono il 5% delle perdite subite nell’ultimo anno e mezzo. La loro dignità non può più essere ignorata”.

L’intervento della deputata il 1 aprile