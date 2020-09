Detto fatto: il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte

Il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte con cui si chiede l’intervento delle scuole laddove le famiglie non riescano a misurare la febbre ai propri figli.

L’obbligo di verifica che non piace al governo

La responsabilità della misurazione è stata affidata dal governo alle singole famiglie, ma la Regione Piemonte ha introdotto l’obbligo di verifica a scuola prima dell’ingresso. La ministra Lucia Azzolina la scorsa settimana aveva già ipotizzato di prendere dei provvedimenti che contestassero la legittimità dell’ordinanza firmata lo scorso giovedì. E oggi il provvedimento è arrivato.

La posizione di Cirio

Il governatore Alberto Cirio ribadisce di essere sicuro di agire per la tutela dei Piemontesi, non per una scelta personale, ma per una decisione che è condivisa anche dal mondo medico e scientifico.

