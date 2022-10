Non c’è pace per la pista ciclabile che corre lungo via Peppino Impastato, la bretella di collegamento tra via Caluso e via Mazzè a Chivasso.

Distruggono e bruciano la staccionata

Non c’è pace per la pista ciclabile che corre lungo via Peppino Impastato, la bretella di collegamento tra via Caluso e via Mazzè a Chivasso. Sono ancora freschi i segni di una nuova notte brava all’insegna del vandalismo che ha nuovamente danneggiano in modo piuttosto consistente ampie porzioni della staccionata che separa la pista ciclabile dal vicino fossato.

Percorrendo per intero il tratto ciclabile, ci si rende conto di quanto siano ampie le porzioni non solo danneggiate ma letteralmente divelte lasciando scoperte viti e perni ormai arrugginiti che spuntano qua e là, mettendo a rischio tutte le persone che quotidianamente percorrono la ciclovia.

Oltre al danno la beffa poiché dalla parte opposta della carreggiata, a pochi passi dalle strisce pedonali, non solo è possibile osservare almeno sette ceppi strappati alla staccionata poggiati sull’asfalto ma anche come qualche «genio» abbia provato a bruciarli.