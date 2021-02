Divieto di spostamento tra Regioni almeno sino al 25 febbraio

Con un decreto ponte è stato prorogato il divieto agli spostamenti tra Regioni diverse fino al 25 febbraio. Spetterà poi al premier Mario Draghi dettare la linea per contrastare l’epidemia di Covid. Come riporta PrimaTorino.it

Spostamenti tra regioni: divieti prorogati fino al 25 febbraio

Lo stop (anche tra regioni gialle), è stato prorogato fino al 25 febbraio, poi la decisione spetterà al nuovo Governo di Mario Draghi. L’approvazione del decreto di proroga è stato uno degli ultimi atti formali del Governo Conte bis. Il Dl del 12 febbraio è un decreto ponte: starà al nuovo Esecutivo scegliere se proseguire poi fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm emanato a gennaio, o se procedere in modo diverso. Inoltre, sulla scorta dei dati del monitoraggio dell’Iss e della Cabina di regia, è stata aggiornata la mappa delle zone d’Italia.

Il decreto

Il decreto stabilisce che “dal 16 al 25 febbraio sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrate e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome” fatti salvi gli spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà inoltre sempre possibile raggiungere la propria abitazione, residenza o domicilio, comprese le seconde case, se di proprietà o con un contratto d’affitto lungo precedente al 14 gennaio.

L’indice Rt è salito a 0,95

L’indice di contagio in Italia è salito a 0,95 contro lo 0,84 della settimana scorsa. Il dato resta sotto la soglia d’allarme (Rt pari a 1), ma preoccupano i segnali “di controtendenza nell’evoluzione epidemiologica, che potrebbero preludere a un nuovo rapido aumento diffuso del numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale sia a livello regionale”.