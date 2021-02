Divieto di spostamento tra Regioni sino al 5 marzo, si attende la proroga

Divieto di spostamento tra Regioni, potrebbe arrivare la nuova proroga. Per il momento il blocco è valido fino al 25 febbraio 2021.

Spostamento tra Regioni

Una delle prossime questioni che il Governo Draghi dovrà affrontare è quella relativa al divieto di spostamento tra Regioni, ora previsto sino al 25 febbraio.

La proroga

Una delle principali ipotesi che è in discussione è quella di prorogare questa scadenza. Certamente dopo il Consiglio dei Ministri previsto proprio per la mattinata di domani, lunedì 22 febbraio 2021, dovrebbe emergere qualche certezza in più.

Una delle possibilità sarebbe quella di estendere il divieto almeno fino al prossimo 5 marzo, ma c’è chi ha ipotizzato un allungamento ulteriore di questo termine. Non resta dunque che aspettare per vedere quelle che saranno le decisioni che verranno prese.

La preoccupazione da parte del Governo per la situazione legata all’emergenza Covid è certamente grande. In particolare per quel che riguarda il tema delle varianti al virus.

Il rischio è che senza un’ulteriore stretta queste potrebbero portare ad un nuovo aumento dei contagi generalizzato, creando dunque pressione anche sui ricoveri.

I nuovi colori delle Regioni

Intanto, proprio dalla giornata di oggi, domenica 21 febbraio, entrano in vigore i “nuovi colori” per le Regioni, in base alle ordinanze firmate venerdì 19 dal Ministro della Salute.

Come risaputo, per quanto riguarda il Piemonte, è stata confermata, almeno per questa settimana, la zona gialla, essendo l’indice Rt, che indica la potenzialità dei contagi, ancora sotto quota 1, seppur in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.

Ma pur essendo la Regione Piemonte ancora Gialla, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, sabato 20, è entrata in vigore l’ordinanza firmata dal presidente Alberto Cirio, che prevede la zona rossa per il Comune di Re, nel Vco.