Si è spento dopo una breve malattia a soli 36 anni l'amico e collega Vittorio Savoia. Vittorio era responsabile di testata de La Nuova Periferia edizione di Settimo Torinese.

Dolore per la scomparsa dell'amico e collega Vittorio Savoia

Vittorio Savoia a Settimo Torinese era conosciuto da tutti, rappresentanti delle istituzioni, Forze dell'ordine, volontari delle associazioni, commercianti e semplici cittadini che in questi anni si erano raccontati a lui o avevano letto le sue cronache sulle pagine del settimanale La Nuova Periferia di Settimo.

Tutti lo ricordano per la sua gentilezza, disponibilità al dialogo e all'ascolto e per l'inconfondibile ironia, oltre che per l'indiscussa professionalità e dedizione al lavoro. Sempre presente nei momenti significativi della vita cittadina, da oggi si sentirà forte la sua mancanza.

Penna graffiante, puntigliosa, attenta ai dettagli, Savoia lascia un vuoto incolmabile nella redazione di via Astegiano e nei cuori dei colleghi del giornale e di tutto il gruppo editoriale Netweek.