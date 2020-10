Domenica 4 ottobre Giornata mondiale degli Animali

Domani, domenica 4 ottobre, oltre ad essere san Francesco, è anche la Giornata mondiale degli Animali.

Sarà domani, domenica 4 ottobre la Giornata mondiale degli animali. Il 4 ottobre, giornata in cui si celebra San Francesco, protettore dell’Italia e degli animali e santo che parlava agli animali è anche la Giornata mondiale degli Animali. Una scelta non casuale quindi quella di celebrare gli amici a 4 zampe proprio nel giorno di San Francesco. La ricorrenza ha preso il via dal 1929. Inizialmente trovò un seguito solo in Germania, Austria, Svizzera e Cecoslovacchia. Infine, nel 1931, in un congresso del Congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze, la proposta di rendere universale la Giornata mondiale degli animali il 4 ottobre fu accettata all’unanimità. Una giornata in cui si promuove la cultura del rispetto verso gli amici a 4 zampe.

Le iniziative

In genere nella Giornata mondiale degli Animali vengono promosse molte iniziative per gli animali meno fortunati. Si tratta di eventi promossi da enti e associazioni. Lo scopo della Giornata mondiale degli Animali è quello di aumentare lo status degli animali al fine di migliorare gli standard di benessere in tutto il mondo. Le celebrazioni uniscono il movimento animalista, mobilitandolo in una forza globale per rendere il mondo un mondo migliore, un posto accogliente per tutti gli animali.

Le associazioni animaliste sul territorio

Wwf

ENPA Sezione di Torino via Germagnano, Torino 011 262 0397

E.N.P.A. Chieri – canile e gattile 347 691 0947

ENPA Sezione Val della Torre 333 687 0056

Enpa Onlus – Sezione di Borgosesia 335 532 5836