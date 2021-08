Donna di 40 anni muore schiantandosi in moto

Una donna di 40 anni, in sella a una Honda ha perso il controllo affrontando una curva ed è andata a schiantarsi contro un altro mezzo, un'auto, che proveniva dall'opposta direzione in via per Santhià a Cavaglià. Come riporta PrimaBiella.it.

Donna si schianta in moto

Una donna ha perso la vita in sella alla sua moto. Probabilmente ha perso il controllo della sua Honda mentre stava effettuando una curva e si è schiantata contro un'auto che giungeva in direzione opposta.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri della vicina stazione e i soccorritori del 118, ma la donna, originaria del Torinese è morta sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica, in particolare se quando l'auto l'ha travolta, la moto e la donna che la conduceva, fossero già a terra.