Donna muore mentre fa colazione al bar

Una tragedia ha scosso la comunità settimese nella mattinata di lunedì 21 marzo 2022.

Attorno alle 9.30, una donna di 66 anni è infatti morta mentre era intenta a consumare la colazione all'interno del bar "Logjko" di via Italia 23, nel cuore dell’area pedonale cittadina.

L'accaduto

Stando a quanto ricostruito finora, la 66enne stava mangiando una brioche quando, improvvisamente, avrebbe iniziato ad avvertire un malore causato da un soffocamento da bolo alimentare.

In breve tempo è diventata cianotica, crollando a terra, senza più riprendere conoscenza.

La scena è stata vista dal barista e da altri clienti, tutti attoniti per quanto successo pochi istanti prima.

Prontamente sono stati chiamati i soccorsi, arrivati in pochi minuti in via Italia.

Il personale sanitario 118 della Croce Rossa cittadina, ha provato a rianimarla, ma tutto è risultato, purtroppo, vano: per lei non c'è stato nulla da fare.

Il locale è stato chiuso per permettere ai carabinieri della tenenza cittadina di compiere le indagini di rito.

Con loro anche il medico legale dell'Asl To4 per le prime valutazioni sul decesso: non è da escludere l'autopsia nei prossimi giorni per capire quale sia stata la causa che ha portato alla drammatica morte della donna.