Dpcm, stasera Conte comunicherà le nuove misure

Le indiscrezioni

Tra le indiscrezioni c’è l’obbligo di smart working al 75% (o 70%) per le Pubbliche Amministrazioni e la raccomandazione alle aziende private di fare lo stesso e lo stop a sagre e fiere. Vietate anche le riunioni in presenza. Sembra sfumata dopo una lunga discussione l’ipotesi di una quarantena alle 22 o alle 23, in forza invece dell’obbligo di chiusura alle 24 per ristoranti, bar e locali con divieto di vendita non al tavolo dalle 18.

Sport: questione aperta

Sullo sport la discussione sembra ancora non conclusa. Si starebbe valutando se estendere a tutta la nazione lo stop agli sport di contatto anche dilettantistici. Ancora aperto il nodo palestre e piscine: le prime ipotesi nei giorni scorsi hanno fatto alzare la voce alle imprese del settore che dalla primavera hanno investito risorse non indifferenti per adeguare strutture e protocolli al fine di garantire accesso e pratica in sicurezza.