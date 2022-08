Nella giornata di ieri il Questore di Torino, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso la licenza di un bar situato in via Pergolesi, che resterà chiuso per i successivi 15 giorni.

Droga in un locale, sospesa la licenza

Il locale, oggetto di ripetuti controlli, è stato ispezionato durante due controlli straordinari in particolare, eseguiti in data 12 e 19 agosto e concentrati appunto nella zona tra via Pergolesi, Corso Palermo e via Scarlatti, diretti dal commissariato di Barriera Milano e svolti con la collaborazione con gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e del Reparto Mobile di Torino, messi a disposizione della Questura per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio.

In entrambe le circostanze, all’interno del locale sono state identificate diverse persone con a carico precedenti di polizia ed è stato rinvenuto all’interno del dehors del materiale stupefacente, poi sequestrato a carico di ignoti.

I particolari

In particolare, in data 12 agosto, sono stati sequestrati all’interno del suo dehors tre frammenti di sostanza stupefacente ed è stato colto sul fatto un avventore mentre cercava di disfarsi di una dose di cocaina. Nella seconda occasione invece, nonostante il gazebo fosse chiuso, gli agenti hanno rinvenuto, nei pressi del muretto perimetrale, 18 grammi di sostanza stupefacente occultata in un pacchetto di sigarette.

Tenuto conto dei fatti reato accaduti nel locale e della presenza numerosa di persone pregiudicate, il Questore ha ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico e ne ha decretato chiusura al pubblico dei locali.

La Questura di Torino continuerà nelle prossime settimane i controlli straordinari del territorio nelle varie zone della città, al fine di prevenire ed eliminare le situazioni di illegalità e disturbo alla quiete pubblica.