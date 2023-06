Due pit bull neri seminano il panico in centro al paese

Sono due pit bull ad avere scatenato il panico nelle scorse settimane a Torrazza Piemonte.

Due pit bull neri seminano il panico

Si tratta di due cani neri di grandi dimensioni che spesso, come conferma anche il sindaco, scappano dall’abitazione dove risiedono abitualmente.

E l’ennesimo caso è stato segnalato proprio da una persona che abita nei pressi di via Borgoratto.

«Nei giorni scorsi questi due cani neri hanno terrorizzato la via. Quella sera, erano circa le 20, eravamo in strada quando sono comparsi. Naturalmente abbiamo abbiamo avuto paura perché non era la prima volta che questi cani arrivavano sino davanti alle nostre case. Sono rimasti lì almeno trenta minuti prima che il proprietario tornasse a prenderli.

E’ una situazione veramente pericolosa perché girano per Torrazza senza problemi quando scappano peccato che sia già capitato che abbiano spaventato delle persone anziane che se li sono ritrovati davanti. Addirittura una signora ha raccontato che lei era con i nipoti e sono corsi via dalla paura».

Le parole del sindaco

La segnalazione è giunta anche al sindaco Massimo Rozzino che spiega: «Confermo quando accaduto. Della situazione ho informato naturalmente anche i carabinieri che sono intervenuti. I militari, infatti, hanno fatto gli accertamenti del caso.

Capisco la paura della popolazione».

Insomma, un problema di sicurezza che il sindaco spera sia stato risolto. Fortunatamente nessuno, in alcun episodio, si è fatto male ma resta alta la paura di trovarsi questi due cani, molto belli esteticamente e ben curati, sulla propria strada.