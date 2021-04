E’ morto il maestro Luigi Biasi, molto conosciuto nel Chivassese. Il funerale, come riportano i colleghi di PrimaSettimo.it si svolgerà martedì 20 aprile 2021.

E’ morto il maestro Luigi Biasi

E’ una giornata triste non solo per Gassino ma anche per l’interno Chivassese. E’ morto, all’età di 91 anni, il maestro Luigi Biasi. Biasi era molto conosciuto per i molti momenti culturali che aveva organizzato nell’interno territorio.

Un grave lutto, dunque, che non tocca solo la sua cittadina di residenza.

Il funerale

Il funerale del maestro Biasi sarà celebrato martedì 20 aprile 2021 alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Gassino dove abitava.

I post sui social

Sono in molti coloro che in queste ore stanno postando messaggi di ricordi.