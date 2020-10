Esce dalla doccia ma si ritrova dentro casa un estraneo

Esce dalla doccia ma a sorpresa si ritrova dentro casa un estraneo.E’ successo nella zona della Piana a San Raffaele Cimena. Per fortuna l’uomo poi se n’è andato.

Si trova dentro casa un estraneo

«Ormai non si è più sicuri neanche dentro casa». Questo ha certamente pensato la pensionata sanraffaelese dopo la disavventura, per fortuna terminata senza conseguenze, vissuta nella mattinata di mercoledì scorso, 23 settembre.

Sola in casa ha pensato di farsi una doccia. Niente di strano, anzi. Ma dopo essersi asciugata ed essere uscita dal bagno si è trovata di fronte, in casa, un estraneo. «Cosa ci fa lei qui? Chi l’ha fatta entrare?», è stata la prima reazione della signora. «Non si preoccupi, stia tranquilla, i miei colleghi stanno già inseguendo i due ladri che sono sua finestra con banconote da 100 euro».

Tutto si è svolto in pochi attimi. Per fortuna la donna non ha subito conseguenze, se non la paura per quello che è accaduto. L’intruso, infatti, ha lasciato la casa, allontanandosi senza essere riuscito a portare a termine il suo piano originario, quello, probabilmente, di convincere la signora ad aprire i cassetti di casa per rubare effettivamente denaro o altro.

I fatti

La donna era sola a casa, il marito si trovava fuori, a Torino, per lavoro. Ricordando quei momenti, che sono stati lunghissimi ma nel contempo sono durati pochi minuti, naturalmente la concitazione è stata tanto, così come la preoccupazione per quello che sarebbe potuto succedere.

Mentre la donna era in doccia, probabilmente l’intruso ha suonato al campanello di casa. Una deduzione frutto del fatto che più volte il cane ha abbaiato. Non ricevendo risposta ha suonato nuovamente e, a questo punto, probabilmente, aiutandosi con qualche oggetto, è riuscito ad aprire il portoncino di casa, che era chiuso, ed entrare nel cortile, per poi avere accesso, in qualche modo all’interno dell’abitazione.

Dopo che «l’intruso» se n’è andato, la pensionata sanraffaelese ha segnalato quanto accaduto alle Forze dell’ordine.