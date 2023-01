Esplode bombola in un'azienda: quattro lavoratori ustionati

Esplode bombola in un'azienda di Volpiano: 4 persona sono rimaste ferite. Come riporta PrimaIlCanavese.it

Esplode bombola in un'azienda di Volpiano

E' avvenuta un'esplosione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 in un'azienda di corso Piemonte a Volpiano. Sono quattro gli operai ustionati di cui due in modo grave. I due in codice rosso sono stati quindi trasportati con l'elisoccorso al Cto di Torino mentre, i due meno gravi, sono stati portati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, una bombola di Gpl è improvvisamente esplosa ferendo i quattro lavoratori. Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chivasso che hanno messo in sicurezza l'area e fatto i rilievi, e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.