Fase 2, dal Piemonte vietato andare in Lombardia e Valle D’Aosta. Infatti, nonostante dal 3 giugno si possa lasciare la Regione, si potrà andare solamente in Liguria.

Anche il 3 giugno, un’altra data importante per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus si sta avvicinando. Ma per i Piemontesi sarà comunque ancora doloroso quello che verrà dopo. Infatti, gli spostamenti sono autorizzati da una regione all’altra ma non si potrà andare in Lombardia e Valle D’Aosta.

In Liguria si può andare

La Regione Piemonte ha spiegato che sarà permesso lo spostamento nei comuni limitrofi che si trovano in Liguria, ma solo per fare visita ai congiunti. Insomma, il Governatore Alberto Cirio vuole evitare che le autostrade siano prese d’assalto per andare a fare il primo bagno al mare.