Anche la Federbasket Piemonte decide di rinviare tutto a gennaio 2021.

Il basket piemontese dunque si allinea a quanto già scelto dalla Federvolley.

Federbasket Piemonte rinvia tutto a gennaio 2021

Una decisione che, di fatto, il presidente regionale Mastromarco aveva già annunciato nella lettera inviata da lui a tutte le società piemontesi, in un momento difficile per tutto lo sport in generale.

La conferma del rinvio all’anno prossimo è arrivata durante il Consiglio Federale che si è riunito a distanza nella serata di lunedì 2 novembre.

Ma anche questo sarebbe stato assolutamente difficile, soprattutto se si considera che in questo momento tutte le società sono praticamente ferme. Sono ammessi, infatti, soltanto allenamenti di carattere individuale, senza contatto.

Tutti concordi, dunque, sull’opportunità di prendere tempo, anche per vedere quelle che saranno le decisioni che verranno prese, anche a proposito della questione “tamponi” e della gestione di eventuali situazioni di positività nell’ambito del gruppo squadra.

La situazione, al momento, appare dunque alquanto ingarbugliata.

Sono tante le incertezze che ruotano attorno al mondo dello sport, tanti i nodi ancora da sciogliere. Anche perché nel basket, come in tutte le altre discipline, che contano molti praticanti anche sul nostro territorio, con questa nuova chiusura il rischio è che molte società non riprendano più.

E questo è un aspetto assolutamente da scongiurare. Soprattutto perché le associazioni dilettantistiche, oltre a fare sport hanno un ruolo anche di carattere sociale importante per il territorio in cui svolgono la loro attività in maniera diretta. E proprio questo ruolo potrebbe essere cancellato da tutta questa situazione che stiamo attraversando da mesi.