Fermato con la droga, arrestato ex impresario funebre

Arrestato ex impresario funebre

Nuovi guai giudiziari per Manuel Gentile, classe 1988, ex impresario funebre con un presente nel mondo della musica trap, arrestato la scorsa settimana dai carabinieri di Montanaro coordinati dal Brigadiere Savino Tomaselli.

Fermato durante un servizio mirato, Gentile (già noto alle forze dell’ordine) è stato trovato in possesso di 80 grammi marijuana divisa in involucri, 25 grammi di hashish in ovuli, quattro piante di marijuana con l’occorrente per coltivarle, un bilancino di precisione e l’occorrente per confezionare le dosi.

Aveva anche residui bellici

Come se non bastasse, durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto alcuni residuati bellici, cartucce inesplose del Primo e Secondo conflitto mondiale.

Arrestato, durante l’udienza di convalida Gentile ha provato a giustificare il possesso delle sostanze stupefacenti come per «uso personale», tesi comunque che non ha convinto il giudice. Gentile ora si trova ai domiciliari.