Fine settimana da incubo per i piemontesi diretti al mare: traffico in tilt sulla A10.

Incubo per chi è diretto al mare: traffico in tilt sulla A10

Anche in questo fine settimana le autostrade si sono trasformate in un calvario per i molti piemontesi diretti verso la Riviera ligure per un weekend di relax o per l’inizio delle ferie. La situazione più critica si è registrata sulla A10, dove una lunga coda ha paralizzato il traffico fin dalle prime ore del mattino.

Il blocco è iniziato intorno alle 7 e ha raggiunto una lunghezza di circa 6 chilometri, partendo dall'uscita di Savona in direzione Spotorno. A complicare ulteriormente la situazione è stato un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto sul viadotto Crovetto in direzione ovest. L’automobilista coinvolto ha rifiutato le cure ospedaliere, ma gli accertamenti del caso sono in corso da parte della Polizia stradale.

Le ripercussioni del traffico sulla A10 si sono fatte sentire anche per gli automobilisti provenienti dal Piemonte. Sulla A6, infatti, si sono formati un paio di chilometri di coda dal casello di Altare fino al bivio per la Riviera. Già nei giorni scorsi, l'Anas aveva lanciato un avvertimento sui possibili disagi, non solo sulle autostrade ma anche su strade statali come l'Aurelia, invitando i viaggiatori alla prudenza e alla pazienza.