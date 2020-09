Funghi, a disposizione il centro di controllo micologico dell’Asl To4

Il Centro di controllo micologico dell’ASL TO4 è a disposizione dei cittadini per il riconoscimento dei funghi. I punti sono a Ciriè, Ivrea e Settimo Torinese.

Funghi, a disposizione il centro di controllo micologico

Il Centro di controllo micologico dell’ASL TO4 è a disposizione dei cittadini per il riconoscimento dei funghi per il consumo da parte dei privati (prestazione gratuita) e per la certificazione dei funghi freschi destinati alla vendita (il costo è di 1 euro per collo certificato).

Solo su appuntamento

In attuazione delle disposizioni in merito all’emergenza da Covid-19, il servizio, rivolto a prevenire gli avvelenamenti da funghi, è svolto esclusivamente previo appuntamento telefonico presso le seguenti sedi: Ciriè (via Cavour 29, telefono 011 9217615); Ivrea (via Aldisio 2, telefono 0125 414712); Settimo Torinese (via Regio Parco 64, telefono 011 8212363).

