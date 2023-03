Fuochi d’artificio in piena notte, «Indagini in corso»

Se i fuochi d’artificio, solitamente, regalano gioia e allegria a coloro che durante la manifestazioni vanno a vederli, quelli che sono stati fatti esplodere nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo a Torrazza Piemonte hanno creato non poche polemiche.

Fuochi d’artificio in piena notte

Sono circa le 2 di domenica 6 marzo, naturalmente del mattino, quando il sonno dei torrazzesi e non solo, perché anche a Verolengo sono stati uditi chiaramente, è stato interrotto da uno spettacolo pirotecnico che, poche ore dopo si è scoperto esser avvenuto proprio in piazza del Municipio, davanti all’ingresso della scuola primaria e media del paese.

Come detto, gli abitanti che stavano dormendo sono stati svegliata da una serie di botti che li per li hanno anche spaventato. Infatti, sono diverse le persone che hanno manifestato il proprio dissenso ai botti esplosi nel più grande silenzio della notte.

E naturalmente tutto questo malessere sin dall’alba è stato manifestato dai cittadini sui social network che si domandavano chi avesse deciso di far festa proprio alle 2 lasciando anche tutti i resti in piazza. Già, perché l’area nella quale sono stati fatti esplodere non era stata nemmeno pulita.

«Indagini in corso»

Naturalmente la questione ha interessato il Comune come spiega anche il primo cittadino Massimo Rozzino: «Stiamo appurando chi siano gli autori di questo gesto. I responsabili hanno fatto esplodere le “torte”, quelle che vanno messe a terra. Questo genere di “fuoco” va certamente autorizzato, ecco perché tutto il materiale è stato consegnato ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso».

Ragazzata? Pare che non siano proprio dei ragazzini coloro che hanno deciso di far festa ma spetterà ai carabinieri far luce sull’accaduto.