Furgone esce di strada, grave il conducente

Grave incidente sulla Strada provinciale n. 90 tra Rondissone e Casale di Mazzè nella tarda mattinata di ieri, martedì 24 gennaio 2023.

Grave incidente stradale

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di ieri in località Gabriella nella frazione di Casale di Mazzè. Un furgone, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada sulla provinciale 90. Sul posto sono giunti i sanitati del 118 e l'uomo alla guida del mezzo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Si tratta di un uomo residente a Caluso.

I soccorsi

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto il personale del Servizio Associato di Polizia Locale di Verolengo che ha gestito il luogo del sinistro in attesa dei Carabinieri della Stazione di Caluso.