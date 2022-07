Ancora furti nei cimiteri. L'ultimo, in ordine cronologico, quello avvenuto a Cocconato sulla tomba di Michela Dal Bello, la giovane che si è spento all'età di 35 anni lo scorso gennaio dopo otto anni di coma.

Furti al cimitero, rubata la coccinella sulla tomba di Michela

Un gesto che i genitori della giovane donna non accettano e hanno deciso di segnalare sia sui social che lasciando un biglietto sulla lapide della figlia per ringraziare colui o colei che ha pensato di dover rubare una piccola coccinella in ceramica.

La mamma e il papà di Michela, infatti, hanno scritto:

Un sentito grazie a tutti coloro che portano un pensiero o un fiore , accompagnato da un biglietto o in forma anonima. Un sentito grazie a colei o colui che ha preso (anzi usiamo la parola giusta rubato) la coccinella di ceramica. A Michela piacevano tanto le coccinelle portafortuna , anche se poi tanta fortuna non le hanno dato. Grazie mamma e papà.

Il caso

Un gesto che naturalmente le persone condannano. Il fatto è accaduto a Cocconato dove le persone non hanno potuto che manifestare il proprio dissenso.

Ma anche i chivassesi, che volevano bene a Michele, hanno voluto palesare il proprio disaccordo.

Il furto nei cimiteri è però un fatto all'ordine del giorno. Troppe volte, infatti, le famiglie dei cari defunti denunciano furti non solo di oggetti ma anche di fiori o addirittura di semplici vasi. Gesti veramente ignobili.