Furto in una casa sul lago, due donne di Livorno ai domiciliari

Furto in una casa sul lago Maggiore, due donne di Livorno Ferraris sono finite agli arresti domiciliari.

Due donne, residenti a Livorno Ferraris, sono partite dal Vercellese per raggiungere il Lago Maggiore a bordo della propria auto. Qui, hanno svaligiato una casa in via Ruga a Pallanza. Hanno forzato la serratura della porta d’ingresso e, una volta dentro, hanno rubato oro e preziosi.

Le indagini

Le due ladre sono state poi identificate dalla Squadra Mobile grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e le informazioni raccolte nella zona dalla Squadra Mobile di Verbania.

Quest'ultima ha così chiesto il supporto della Stazione Carabinieri di Livorno Ferraris guidata dal Luogotenente Ignazio Casti. I militari vercellesi hanno rintracciato le due donne e sono state poste agli arresti domiciliari presso la loro residenza.

Le due erano già gravate da precedenti per reati contro il patrimonio.