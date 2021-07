Giovane 31enne scomparso da 2 giorni

Ore di ansia per i famigliari di Emanuel Marino, il 31enne scomparso dalla provincia di Asti due giorni fa che tiene col fiato sospeso tutti coloro che lo conoscono. Come riporta PrimaTorino.it

L'uomo è uscito di casa al mattino presto con in tasca il cellulare e i documenti, ma senza soldi. Nn si hanno sue notizie da oltre 48 ore.

La sorella Chiara, che abita a Torino, è molto preoccupata ed ha chiesto di divulgare la scomparsa in modo da aiutare nelle ricerche:

"Mio fratello soffre di schizofrenia e prende delle medicine. Non è pericoloso, ma a volte si confonde. Forse era d'accordo di vedersi con qualcuno, chissà... Siamo molto preoccupati, abbiamo fatto denuncia alla caserma dei Carabinieri di Castelnuovo don Bosco. Chiunque abbia segnalazioni in merito ci avvisi al più presto. Grazie per l'aiuto".

Per chi lo incontrasse...