Giovane muore annegato nel Ticino

Un giovane di 30 anni di origini indiane è motto annegato il giorno di Ferragosto. Si stata solo bagnando i piedi nel Ticino a Galliate quando è stato travolto.

Muore annegato

La vittima si stava bagnando i piedi nel Ticino quando la corrente lo ha travolto e non sapendo nuotare in breve tempo lo ha trasportato lontano. Il giovane è stato soccorso dall’elicottero Drago 82 dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano con l’aiuto dei volontari del distaccamento di Inveruno e l’hanno trasportato in salvo sulla sponda lombarda del fiume. L’uomo purtroppo è morto poco dopo in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale di Legnano.