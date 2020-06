Giovane scomparso da oltre un mese: ricerche in tutta Italia

Si sono estese in tutto il territorio nazionale le ricerche di Giovanni Sottocornola. Si tratta del giovane di Calco (in provincia di Lecco) scomparso da casa alle 22 di domenica 10 maggio. Da oltre un mese non si hanno più sue notizie e la sua sparizione rimane ancora avvolta nel mistero. Come riporta PrimaLecco.it.

Scomparso, Giovanni si cerca in tutta Italia

Le ricerche sono state rinnovate su scala nazionale, anche perché è convinzione dei soccorritori e delle forze dell’ordine che hanno coordinato la prima fase di ricerche che Giovanni si sia allontanato dal luogo in cui viveva. Sono state allertate quindi tutte le Prefetture di Italia, le compagnie di Carabinieri e i commissariati di Polizia ai quali sono state trasmesse le informazioni che riguardano il 24enne di Calco.

Il Comune di Calco

Anche il Comune di Calco ha rinnovato la richiesta di informazioni con un messaggio sul sito ufficiale. Questo il messaggio presente sul sito:

“Chi avesse notizie, chi avesse informazioni, chi avesse visto Giovanni informi subito i Carabinieri. E’ importante.

NUMERO UNICO DELL’ARMA 112. CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI BRIVIO 039 532 0318.

CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI MERATE 039 951 4000″.

Un mese di ricerche

I Carabinieri di Brivio hanno battuto tutte le tracce possibili, ma nessuna operazione ha portato risultati o comunque indizi su dove possa essere andato il ragazzo. Nemmeno l’utilizzo di droni dotati di telecamere termografiche a infrarossi e in grado di localizzare forme di vita nelle zone boschive nelle ore notturne ha dato l’esito sperato. I cani molecolari, inoltre, nei giorni successivi alla scomparsa avevano condotto le forze dell’ordine prima nei pressi del Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago e poi verso Imbersago, al traghetto di Leonardo e all’alzaia dell’Adda. Tuttavia le ricerche nella zona e lungo il fiume non hanno portato nessun risultato.

