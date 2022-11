Gira con l'ascia di notte, arrestato

Poco prima delle tre della notte di domenica 13 novembre 2022, una volante della Polizia di Stato viene inviata in corso Orbassano a Torino dove il richiedente riferisce di essere stato minacciato con un’ascia da un suo conoscente.

Gira con l'ascia di notte

Gli agenti della Squadra Volante, ricevute le descrizioni del presunto autore del gesto, lo rintracciano in via Gorizia. Alla vista dei poliziotti, l’uomo nasconde sotto un’auto in sosta un oggetto con manico in legno che poi risulterà essere un’ascia. Il soggetto, un ventunenne italiano, si mostra sin da subito poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità. Nella circostanza, il giovane scalcia anche un poliziotto mantenendo tale atteggiamento anche nel proseguo dell’intervento.

Perquisito l'alloggio

Nel corso della perquisizione a casa del ventunenne, gli agenti rinvengono nella stanza da letto del ragazzo sostanza stupefacente cannabinoide per un peso superiore ai 150 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

Arrestato

Alla luce dei fatti, il giovane viene tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Contestualmente è stato anche deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per minaccia e per la violazione delle norme in materia di armi.