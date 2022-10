Giuseppina Arena, meglio conosciuta con il soprannome di Giusy, è stata uccisa nel giorno del suo compleanno da chi voleva farla tacere per sempre.

Giusy, uccisa nel giorno del suo compleanno

Giuseppina Arena, meglio conosciuta con il soprannome di Giusy, è stata uccisa nel giorno del suo compleanno (12 ottobre 2022) da chi voleva farla tacere per sempre. Questa una delle ipotesi che potrebbe spiegare l'omicidio di Giuseppina.

Nel luogo dove è stato trovato il suo corpo non ci si arriva per caso. Forse chi le ha sparato un colpo alla testa, come per un'esecuzione, le ha dato appuntamento, magari con la scusa di un regalo. Invece voleva farla tacere per sempre, spegnere quelle "canzoni" con cui raccontava la sua vita e che dai battibecchi con i servizi sociali negli ultimi tempi avevano come tema "abusi" che avrebbe subito.

Perché ucciderla? Perché avrebbe potuto "cantare" anche il nome di chi avrebbe abusato di lei.

Una Messa in suo ricordo

Oggi, giovedì 13 ottobre 2022, alle 17,30 sarà recitato il Santo Rosario e alle 18 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa Madonna del Santo Rosario per ricordare Giuseppina Arena.

I primi ricordi

E oggi, in via Togliatti dove lei viveva, la ricordano con parole d'affetto. La comunità è sotto choc, mai si sarebbero aspettati questo atroce finale per la loro Giusy:

Il nostro quartiere è sotto choc. Non faceva del male a nessuno Giusy, era una persona tranquilla che viveva nel suo mondo. Passeggiava per il quartiere con i suoi amati cani. Si prendeva dei suoi gatti. Non riusciamo ancora a crederci, non possiamo immaginare che qualcuno abbia usato una tale violenza con una donna che aveva i modi di una bambina, così fragile e incapace di far del male. Questa notte nessuno di noi ha chiuso occhio. Abbiamo visto i rilievi dei carabinieri nel suo alloggio ed è stato straziante quando hanno portato via i suoi animali. Pensate che il suo cane non voleva nemmeno uscire di casa, voleva aspettare lì il ritorno della sua padrona.

La vita di Giusy

Giuseppina Arena, a differenza di quello che in questi giorni è stato raccontato, non è mai stata sposata. E non aveva mai avuto figli.