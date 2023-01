Sono molto gravi, all’ospedale di Asti, le condizioni dell’automobilista rimasto ferito nell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di martedì 24 gennaio, lungo la ormai tristemente nota «590 della Valle Cerrina», nel territorio del Comune di Brozolo.

Gravissimo schianto sulla 590

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cavagnolo, un Toyota Rav4 si è scontrato con un camion Eurocargo alimentato metano, uno dei tanti mezzi pesanti in collaudo che ogni giorno percorrono la strada collinare.

L’impatto è stato violentissimo, e ad avere la peggio è stato il conducente della Toyota.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, con l’invio sul posto dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e di Torino Stura (con l’appoggio dell’elisoccorso del 115), di ambulanze della Croce Rossa e di due pattuglie dell’Arma.

Chi la percorre rischia la vita ogni giorno

Resta aperto il tema dell’estrema pericolosità del tratto di 590 che da Cavagnolo porta all’Astigiano, già al centro di numerose comunicazioni tra le amministrazioni locali e la Città Metropolitana.

Quanta gente dovrà ancora rischiare la vita ogni giorno prima che «chi di dovere» faccia qualcosa?