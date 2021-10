Green Pass, niente proteste nel Chivassese e Vercellese

covid-19

Erano stati annunciati disagi e proteste.

Dove essere un venerdì nero per proteste e disagi quello di oggi, 15 ottobre 2021, ma sino a questo momento non è così. Infatti le proteste preannunciate fuori dai maggiori stabilimenti non sono avvenuti.

Green Pass, nessuna protesta nel Chivassese

Nessuna protesta nel Chivassese al contrario di quanto era stato annunciato. Erano infatti stati preannunciati disordini e disservizi contro l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro a partire proprio da oggi, venerdì 15 ottobre 2021. Le proteste avrebbero dovuto riguardare trasporti e presidi nelle fabbriche, ma sino ad ora sembra che non ci sia alcuna azione di questo tipo nel Chivassese. Dallo stabilimento Luxottica di Lauriano, ai poli Amazon di Brandizzo e Torrazza Piemonte e poi ancora Italcardano di Crescentino e il polo Pichi di Chivasso, l'attività lavorativa si sta svolgendo in maniera regolare.